Dois meses após lipo, ex-BBB Laís Caldas impressiona ao mostrar resultado

A ex-BBB Laís Caldas impressionou os seguidores ao mostrar o resultado da lipo LAD que realizou

A ex-BBB Laís Caldas impressionou os seguidores das redes sociais ao postar novas fotos exibindo o resultado do procedimento estético que realizou em seu corpo. Há dois meses ela fez uma lipo de alta definição (LAD) e mostrou como está após a recuperação.

Nesta terça-feira, 18, a médica e ex-participante do BBB 22 postou em seu perfil no Instagram três fotos em que aparece às margens do Rio Araguaia, em Bandeirantes, Goiás, usando um biquíni azul. Nos cliques é possível ver a cintura fininha e definida.

Ao compartilhar as fotos, Laís confessou que amou o resultado do procedimento estético. "A foto de biquíni veio. Dois meses da minha Lad e estou amando cada vez mais o resultado! Gostaram?", afirmou ela na legenda da publicação.

Os seguidores elogiaram a namorada do ex-BBB Gustavo Marsengo os comentários. "Que maravilhosa", disse uma seguidora. "Uma verdadeira obra de arte", afirmou outra. "A mais natural até agora desse tipo de cirurgia, muito linda, parabéns", observou uma fã. "O maior peixe desse Araguaia, fui eu que fisguei", brincou o namorado da médica.

Algum tempo após realizar a cirurgia, Laís revelou que eliminou 7 quilos, mas pretende perder 12. Ela fez lipo de alta definição (LAD) na barriga, nos braços, nas costas e nas coxas e deu detalhes sobre a recuperação. "Eu não imaginava que seria tão difícil. Os primeiros dez dias foram os piores, confesso que bateu aquela sensação de arrependimento: "O que eu fui fazer, estava tão bem". E não mexe só com o físico, sinto que mexeu muito com meu psicológico também. No início chorei todos os dias. Senti dor, queimação e ardência", revelou ela em entrevista para a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Confira as fotos:

Morte da cachorrinha

Laís Caldas lamentou a morte de sua cadela Nalu, de 10 anos, pelas redes sociais. A ex-BBB contou que a pet morreu de forma trágica, afogada na piscina. "Nossa última foto juntas. Ah, se eu soubesse que seria a última… com dez anos e oito meses você me deixou. Mamãe estava impressionada com a sua saúde, energia, alegria, força, disposição, toda esperta!", começou.

"Eu tinha certeza que ainda íamos viver muitas coisas juntas, brincadeiras, viagens, que ia conhecer meus filhos, brincar com eles. Nalu, você tinha tanta coisa pela frente ainda e se foi da forma mais trágica, como dói imaginar o seu sofrimento e eu estar longe e não ter feito nada para te ajudar! [...] Perdoa a mamãe por eu não ter chegado a tempo de tentar te salvar, desculpa! Te amo muito e vamos estar para sempre juntas! Mo Plicutica, Luluquinha, Bebezinha, Minha Nalu!", escreveu ela em outro trecho.