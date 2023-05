Laís Caldas faz lipo LAD no abdômen, costas e pernas; veja antes e depois!

Ex-BBB Laís Caldas fez mudança radical ao definir corpo com lipo LAD e mostrou resultado

Como noticiado anteriormente, a ex-BBB e doutora Laís Caldas fez uma lipo LAD nesta semana. Os resultados foram divulgados pela equipe que realizou a cirurgia.

O procedimento realizado pela namorada de Gustavo Marsengo foi uma lipoaspiração de alta definição no abdômen, costas braços e coxas.

O resultado imediato, ainda deitada na maca, foi mostrado em um vídeo, publicado nas redes sociais da ex-BBB. O abdômen ganhou uma bela definição, ficando negativo. Já as costas foram delineadas, deixando o bumbum mais ressaltado.

Na quarta-feira, 24, Laís já tinha adiantado que a cirurgia durou 10 horas. “Fiz a minha lipo LAD que tanto queria. Estava muito tranquila e confiante. Foram mais de dez horas de cirurgia. Vou contar tudo bem detalhado e vou ser bem sincera com vocês sobre o pós. Sempre quis saber e ninguém conta”, contou.

Em um vídeo, o namorada da ex-sister apareceu brincando ao dizer: “Doutor, me entrega ela gostosa”. Ela aproveitou para agradecer seu apoio."Desde já quero agradecer ao meu amor, que sempre está ao meu lado, me apoiando em tudo e me ajudando. Gustavo está fazendo tudo. Desde o início ele falou que ia cuidar de mim desde o início ele falou que ia cuidar de mim e que não precisava contratar ninguém e nem que minha mãe viesse. Fiquei meio assim, achando que ele não ia conseguir porque iria passar mal, mas meu bichinho é forte e muito companheiro! Tenho cada vez mais orgulho do homem exemplar que está ao meu lado! Obrigada, amor! Te amo, muito”, escreveu a ex-sister.

Veja resultado:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Segue a Cami (@segueacami)