Ex-BBB Laís Caldas revela quantos quilos perdeu após fazer lipoaspiração

Ex-BBB Laís Caldas revela detalhes de sua recuperação após passar por lipoaspiração no corpo

A ex-BBB e médica Laís Caldas realizou a lipoaspiração há cerca de um mês e está na fase de recuperação do procedimento estético. Agora, ela revelou quantos quilos emagreceu e como está sendo encarar as limitações da fase de recuperação.

Em entrevista na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ela contou que já eliminou 7 quilos desde que fez o procedimento , mas quer perder 12 quilos. Ela fez lipo de alta definição (LAD) na barriga, nos braços, nas costas e nas coxas. "Eu não imaginava que seria tão difícil. Os primeiros dez dias foram os piores, confesso que bateu aquela sensação de arrependimento: "O que eu fui fazer, estava tão bem". E não mexe só com o físico, sinto que mexeu muito com meu psicológico também. No início chorei todos os dias. Senti dor, queimação e ardência", contou ela.

Então, ela contou o motivo para ter feito a cirurgia plástica. "Me tornar uma pessoa pública contribuiu. Já recebi muitos comentários, principalmente quando estou com meninas, como a LarissaTomásia e a Bárbara Heck (ex-participantes do "BBB" 22). As pessoas dizem: "Não sei como você tem coragem de andar com elas, se eu fosse você teria vergonha. Você é gorda". Mas isso não me afetava. O que me incomodava muito eram as minhas costas e o glúteo, que tinha um formato quadrado. Já tentei fazer várias coisas para melhorar o formato dele, mas não dava certo", afirmou.

Agora, a ex-BBB pensa em colocar silicone no futuro, depois de realizar o sonho de ser mãe. "Meu seio me incomoda. Não tenho silicone. Com o passar dos anos, vai caindo um pouco. Mas acho que vou esperar ter filho primeiro para depois mexer. Por enquanto não penso em fazer nada de cirurgia, só os procedimentos que tenho que retocar sempre para manter", contou.