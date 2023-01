Ex-BBB Gabi Martins se joga no samba com look curtinho

Ex-BBB e cantora Gabi Martins aposta no vestido com transparência e ousado para ensaio de carnaval no Rio de Janeiro

A ex-BBB e cantora Gabi Martins (26) aproveitou a noite de quarta-feira, 11, em clima de muito samba. A estrela apareceu com um look ousado e com transparência para se jogar no ritmo de carnaval no Rio de Janeiro.

Gabi marcou presença no ensaio da escola de samba Vila Isabel e ostentou o seu corpão sarado. No ensaio, ela surgiu com um vestido feito de argolas de metal e com a lingerie à mostra. O modelito deixou à mostra as pernas musculosas da musa e sua boa forma.

Além de se jogar no samba no evento, Gabi Martins também trocou beijos apaixonados com o seu namorado, Lincoln Lau (32). Os dois assumiram o namoro há poucas semanas e já foram juntos ao ensaio de carnaval.

Pedido de namoro de Gabi Martins e Lincoln Lau

O pedido de namoro da cantora Gabi Martins (25) e do gamer Lincoln Lau (32) foi feito durante uma viagem romântica do casal para Punta Cana. Nas redes sociais, eles mostraram as fotos de quando trocaram as alianças em clima de muito romance.

Nas imagens, a loira aparece com um lindo buquê de rosas, aliança e a cama decorada. Ela publicou uma sequência de fotos agarradinha com o jogador de e-games e aproveitou para se declarar ao namorado.

"Obrigada, chinezinho, por cuidar tão bem de mim e me fazer acreditar o quanto é lindo o amor. Você me traz paz, serenidade e me mostra o quanto é possível sermos felizes, com respeito e amor! Obrigada por tanto! É só o início! @linfnx", escreveu ela.