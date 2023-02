Esposa de Lula, Janja curte o carnaval com Gilberto Gil em Salvador

Esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Janja aparece com sorrisão no rosto ao curtir a folia de Salvador

Esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Janja foi curtir o carnaval em Salvador neste domingo, 19. A estrela foi ao camarote da família do cantor Gilberto Gil para aproveitar a passagem dos trios elétricos pelas ruas da cidade e caprichou na produção do look.

Nas redes sociais, a esposa de Gil, Flora Gil, mostrou a foto com Janja, uma amiga e o marido durante a folia. Para o evento, Janja escolheu um abadá personalizado com bolinhas verdes e rosas, fez uma maquiagem básica e colocou uma saia prateada e brilhante.

“E assim começamos mais um dia de folia com nossa maravilhosa Janja, Fátima Mendonça e Gil”, disse Flora na legenda.

O look de Janja para a posse de Lula

Em janeiro de 2023, Janja roubou a cena ao participar do evento de posse de Lula em Brasília. Ela escolheu um look que fugiu do tradicional vestido para a primeira-dama. Ela usou um conjunto de blazer e calça.

O look de Janja é um conjunto de crepe de seda assinado pela estilista Helô Rocha, que foi quem fez o vestido do casamento dela em 2022. De acordo com o site da revista Vogue, os detalhes do modelito foram feitos pelas bordadeiras de Timbaúba, em Pernambuco, com tingimento natural. O look é composto por blazer com leve cauda, colete e calça pantalona de cintura alta e corsetada. O tingimento foi feito com caju e ruibarbo.