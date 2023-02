Emocionado, Silvio Santos relembrou passado como camelô em desfile de Carnaval: 'Forma de sobrevivência'

O apresentador Silvio Santos esteve no camarote do Carnaval e falou curiosidades sobre seu trabalho

O Carnaval do Rio de Janeiro de 1995 contou com um grande nome percorrendo seus camarotes: Silvio Santos, na época com 64 anos. O comunicador arrancou aplausos dos foliões e se emocionou ao ver o samba correr pela avenida. Todo o calor da animação remeteu o apresentador a um passado distante, quando trabalhava como camelô nos desfiles. "Minha forma de sobrevivência."

Ao lado do amigo Roberto Carlos, naquele Carnaval com 53 anos de idade, Silvio Santos contou que já havia assistido diversos desfiles em sua juventude, mas na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro. "Eram frequentados por pessoas humildes. As arquibancadas eram de ferro e não tinham cobertura alguma. Na época, eu trabalhava como camelô e torcia sempre para não chover, pois tinha que vender muitos litros de cerveja por noite."

Silvio Santos ainda lembrou que, em algumas ocasiões, trocava a venda de bebidas pela de caixotes, para os foliões que quisessem assistir aos desfiles com mais altura. "Eu mesmo confeccionava os caixotes. Em cima deles, as pessoas tinham uma visão melhor das escolas e eu, de quebra, ganhava um dinheirinho extra. Era a minha forma de sobrevivência."

"No outro dia eu acordava cedo e catava todos os caixotes de volta para revender no Carnaval seguinte. Era difícil, mas muito divertido. Tenho boas recordações daqueles carnavais", completou o apresentador que, além do amigo cantor, também estava acompanhado de sua esposa, Íris Abravanel, na época com 45 anos de idade, e duas filhas Cyntia, com 30, e Silvia, com apenas 23.

O CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO PARA SILVIO SANTOS

Para Silvio Santos , a noite foi carregada de emoção e alegria ao lado da família e amigos. Além das histórias do passado, ele se divertiu ouvindo o samba das escolas e até arriscou dançar o ritmo. "Não existe nada mais emocionante do que a passagem da bateria", afirmou o dono do canal SBT. "Fiquei todo arrepiado", declarou.

"Esta festa tem a cara do povo carioca: Simpática e descontraída", continuou. O apresentador ainda comentou, em entrevista à revista CARAS, sobre sua estadia no Rio de Janeiro. "Estou aqui há menos de 24 horas e já visitei os principais pontos turísticos do Rio: O Pão de Açúcar, o Corcovado e as praias", acrescentou.

VEJA VÍDEO DE SILVIO SANTOS NO CARNAVAL EM 2001: