Na folia, Silvio Santos já foi flagrado aos beijos no Carnaval do Rio

Apresentador Silvio Santos caiu na folia e foi visto aos beijos durante o Carnaval do Rio de Janeiro em 1995

O Carnaval do Rio de Janeiro de 1995 foi tomado por euforia e muitos gritos dos foliões que estavam nas arquibancadas da Marquês de Sapucaí. Isso porqueSilvio Santos (92) foi uma das estrelas do evento. Naquele ano ele curtiu tanto, que até foi flagrado aos beijos . A imagem, inclusive, foi destaque da Revista CARAS.

Na ocasião, o chefão do SBT, que já era considerado um grande comunicador da época, foi visto curtindo a festa carioca em um camarote. Acompanhado da esposa íris Abravanel e das filhas Cyntia e Silvia, ele não conteve a animação.

Usando uma camisa social mostarda e uma gravata estampada, o apresentador posou para fotos e acenou para o público que gritava desesperado por atenção. Sem a menor vergonha, Silvio ainda foi visto trocando beijos e carinhos com Iris .

"Não existe nada mais emocionante do que a passagem da bateria. Fiquei todo arrepiado. Esta festa tema a cara do povo carioca: simpática e descontraída", disse Silvio, que foi visto dando uma sambadinha com os dedinhos para cima.

A festa acabou dando espaço para a memória do empresário, que relembrou como foi trabalhar de camelô no Carnaval. Ele afirmou que vendia cervejas e até mesmo caixotes, para conseguir tirar um extra durante a festa .

"Na minha juventude assisti a vários desfiles no tempo em que eles aconteciam na tradicional avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, e eram frequenta-dos por pessoas humildes. As arquibancadas eram de ferro e não tinham cobertura alguma. Na época, eu trabalhava como camelô e torcia sempre para não chover, pois tinha que vender muitos litros de cerveja por noite", contou.