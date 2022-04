Em dia de TBT, Preta Gil relembra desfile pela Mangueira como rainha de bateria: "Honra"

A cantora Preta Gil relembrou o desfile de 2007, quando a Mangueira homenageou Cartola, Jamelão e Delegado

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 20h56

Preta Gil(47) ainda está em clima de Carnaval, e aproveitou o dia de #tbt para relembrar o desfile de 2007, quando foi rainha de bateria da Mangueira.

Em seu perfil no Instagram, a cantora publicou algumas fotos em que aparece com a belíssima fantasia e confessou que sempre se emociona quando lembra dia do desfile.

"O #tbtdapreta de hoje é mais que especial! O ano era 2007 e onde tive a honra de ser Rainha de Bateria da minha Mangueira! Sempre me emociono quando lembro desse dia, passa um filme na minha cabeça de tudo que vivi, pois foi uma das mais lindas experiências dentro de todos os meus carnavais!", afirmou a artista.

A cantora também deu detalhes sobre o enredo daquele ano e se declarou para a escola. "O desfile desse ano foi uma homenagem ao Cartola, Jamelão e Delegado e mesmo não ganhando o primeiro lugar, merece todos os vivas pela beleza, pretitude, força e garra dessa Escola! Te amo, minha verde e rosa!", finalizou.

Os fãs ficaram encantados com a recordação e encheram a postagem de elogios. "Deusona", disse uma seguidora. "É perfeita demais", comentou outra. "Belíssima. Você arraso muito", afirmou uma fã. "Ainda não superei que você não é mais rainha", lamentou uma internauta.

Confira as fotos do tbt da Preta: