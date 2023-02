Ellen Rocche surge aos beijos com o namorado no carnaval

Ellen Rocche curte noite de carnaval em São Paulo ao lado do namorado, o ator Guilherme Chelucci, e esbanja romantismo

A atriz Ellen Rocche curtiu a noite de carnaval em São Paulo em grande estilo. Após desfilar pela escola de samba Estrela do Terceiro Milênio, ela foi curtir um camarote no Sambódromo do Anhembi com o namorado, o ator Guilherme Chelucci.

Os dois apareceram em clima de romance na frente dos fotógrafos de plantão. Após posarem lado a lado, eles trocaram beijos apaixonados entre um samba e outro.

Ellen e Guilherme assumiram o namoro em novembro de 2020. Eles atuaram juntos na novela Haja Coração, da Globo, quando ela viveu a personagem Leonora e ele foi o Tarzan.

Recentemente, ela contou que eles têm planos de subir ao altar um dia. “O pedido ele faz todos os dias. O Gui é romântico, sou muito feliz com ele. Pensamos em casar, mas assim que tudo se normalizar”, disse ela ao site Gshow.

Além disso, ela revelou o que mais gosta no namorado. “São as atitudes dele, não só as palavras, mas o jeito que cuida de mim, as surpresas que me faz, a felicidade em me ver feliz. A aliança mais importante nós já temos”, declarou.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

