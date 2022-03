Ellen Rocche exibe corpo absurdo de lingerie e internautas reagem!

Atriz Ellen Rocche exibe corpo absurdo de lingerie e recebe elogios dos fãs nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 08h53

Dona de um belo par de olhos azuis e de um físico cheio de curvas, a modelo e atriz Ellen Rocche (42) nunca passa despercebida nas redes sociais.

Aos 42 anos de idade, a artista da TV Globo recentemente apareceu de lingerie preta em seu perfil oficial no Instagram e o registro poderoso tirou fôlego de muita gente na web.

Quase 100 mil pessoas curtiram a imagem provocante da loira na internet, fora as centenas e centenas de elogios que a famosa ganhou do público que a acompanha sempre. "Perfeita!", escreveu um seguidor.

Longe da telinha desde uma participação no programa humorístico Escolinha do Professor Raimundo - Nova Geração, a atriz Ellen Rocche estará na nova temporada do Tô de Graça, atração de comédia do canal Multishow.

Veja o corpão da Ellen Rocche!