Direto da academia? Gabi Martins desembarca de top, shortinho e sem roupa íntima

Gabi Martins desembarca de top, shortinho e sem roupa íntima e mostrou que está pronta para o Carnaval

A ex-BBB Gabi Martins foi flagrada com um look inusitado ao desembarcar nesta quinta-feira (16) no Rio de Janeiro. Prontinha para brilhar no Carnaval, ela foi clicada chegando no Aeroporto Santos Dumont.

Esbanjando simpatia e acenando para os fotógrafos, ela acabou chamando a atenção. Isso porque a cantora usava apenas um shortinho e um top de academia. Será que a correria foi tanta que ela não teve tempo para se trocar?

O look fitness não incomodou a loira que acenou para os fotógrafos e mostrou seu bom humor.Gabi Martins vai desfilar na segunda-feira de Carnaval pela Unidos de Vila Isabel. Pelo segundo ano consecutivo, a ex-BBB vai ocupar o posto de musa da escola.

Carnaval 2023

Para o desfile deste ano, na segunda-feira de carnaval, Gabi está mais segura e preparada. Ela começou as aulas de samba em outubro. Além da musculação que fez a vida toda, ela ensaia cerca de quatro horas por dia. A fantasia para apresentar o enredo“Nessa festa, eu levo fé”, já está pronta.

“Este ano, ela está mais confortável. A fantasia representa a morte no México. Os mexicanos comemoram o dia da morte e minha roupa tem cortes fortes como o rosa, azul, preto e umas representações de caveira. É muito legal”, explica.

Veja: