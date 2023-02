Com top e shorts, Gabi Martins chama atenção dos fãs ao exibir corpão sarado durante treino na academia

A cantora Gabi Martins está preparando para o Carnaval, e exibiu a boa forma ao surgir treinando na academia

Nesta sexta-feira, 10, Gabi Martins(26) impressionou os seguidores das redes sociais ao exibir sua boa forma durante um treino na academia.

A cantora está se preparando para desfilar pela escola de samba Unidos de Vila Isabel no Carnaval deste ano, e compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo do seu treino pesado.

Na gravação, a ex-participante do BBB 20 aparece usando um top e um shorts rosa, enquanto pega pesado nos exercícios, e deixou os fãs babando com seu corpão sarado. "Bora que Carnaval tá aí!! Treino de hoje por @leandroborgesfit", escreveu ela na legenda da publicação.

O vídeo chamou a atenção dos internautas e ganhou elogios. "Corpo maravilhoso", disse uma seguidora. "Carnaval tá vindo e ela está no foco", afirmou outra. "Abram alas pra Gabi Martins, gente", brincou uma admiradora. "Treino de milhões", comentou outra. "Foco e determinação é o nome dela", falou uma fã.

Recentemente, Gabi surpreendeu seus seguidores ao mostrar que tem samba no pé. No ano passado, a cantora foi alvo de críticas ao sambar pela escola de samba Unidos da Vila Isabel, mas após fazer aulas particulares, a artista mostrou que está pronta para arrasar na avenida. Ao compartilhar o vídeo, a ex-BBB mandou um recado para seus fãs e para os haters também: "PERSISTÊNCIA. Não importa as dificuldades e críticas... FOQUE e não pare! Dê o seu melhor", disse ela.

Confira o vídeo de Gabi Martins treinando na academia:

