Desdenhou e perdeu: Iza é criticada após título da Imperatriz no Carnaval 2023

Iza é criticada após nas redes sociais; ela deixou o posto de Rainha de Bateria da escola no final do ano passado

A cantora Iza está sofrendo críticas nas redes sociais nesta quarta-feira, 22, após a vitória da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2023. Isso porque ela era Rainha de Bateria da escola, mas decidiu não continuar o desfile para este ano.

No ano passado, a musa já havia faltado em vários ensaios e decepcionou a comunidade de Ramos. Assim, ela preferiu não continuar no posto e evitar mais desgastes com os componentes da agremiação.

Só que após o resultado, seguidores lembraram que ela perdeu uma oportunidade grande. "E pensar que a Iza era a rainha da Imperatriz, né? Aí esse ano ela não foi e eles ganharam. Linda, porém pé frio, tadinha", disse um. "Foi a Iza sair que a Imperatriz foi campeã", disse outro. "Iza saiu, Imperatriz venceu", disse outro.

A Imperatriz anunciou a saída de Iza em um comunicado publicado neste outubro. Ela irá se reunir com a diretoria para escolher a substituta da artista. "O G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense e a Iza informam que a cantora não seguirá como Rainha de Bateria da escola para o Carnaval de 2023", iniciaram.

"A decisão foi tomada devido à incompatibilidade de agenda da Iza com os compromissos da escola.

Ambas entendem que a relação de uma das principais representatividades femininas da agremiação carece de uma conexão ainda mais forte com a instituição, os ritmistas e, principalmente, a comunidade, a mais importante força motriz de uma escola de samba e infelizmente, os outros compromissos da cantora no momento não permitem que isso aconteça agora. A Imperatriz e Iza agradecem a parceria firmada desde 2020 e desejam sucesso mútuo", dizia o texto.

E pensar que a IZA era a Rainha da Imperatriz né kkkkkk aí esse ano ela não foi e eles ganharam 🤡 linda, porém pé frio tadinha — Gabi (@gabrielajmvital) February 22, 2023

Foi a Iza sair que imperatriz levou algo😂 https://t.co/0IyY73FpnC — Rod (@conradorodrigo0) February 22, 2023