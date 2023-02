De Claudia Raia a Taís Araújo: confira as maquiagens mais icônicas de Carnaval

Seja com brilho, cores ou novas tendências, as famosas marcaram o Carnaval com suas maquiagens

Quando se trata de maquiagem, as celebridades não tem época melhor para inovar e se arriscar do que o Carnaval. De Claudia Raia (56) a Taís Araújo (44), as famosas transformaram o significado de beleza durante os anos . Seja com brilho, cores ou novas tendências, a ocasião é marcada pelos mais diferentes tipos de makes. Confira algumas das musas que marcaram a história das maquiagens de Carnaval com seus looks icônicos:

SABRINA SATO

Sabrina Sato (41) já desfilou em muitos carnavais, sempre inovando em seus looks. Um elemento que nunca faltou para compor o figurino da apresentadora é o brilho, seja em glitter, pedrarias ou reflexo. Ela já começou o ano de trazendo mais um look icônico ao comparecer para o ensaio técnico do Carnaval 2023 vestida inteiramente de rosa e brilhantes. A cor e o brilho, caprichados no corpo inteiro, também caracterizam a make da diva.

CLAUDIA RAIA

Em 2011, quando Claudia Raia se apresentou no desfile da campeã Beija-Flor, além de se destacar entre todos por seu talento, ela também chamou a atenção por seus olhos deslumbrantes. Carregada no azul, a make destacou os olhos da atriz em meio ao brilho e movimento do desfile, e inaugurou uma nova moda.

BIANCA ANDRADE

A influencer e maquiadora Bianca Andrade (28), que tem sua própria marca de cosméticos, não podia fazer melhor jus à sua profissão do que estrear uma maquiagem icônica de Carnaval, feita por ela mesma. No tema de oncinha, a fantasia da youtuber contava com garras e muita estampa selvagem. A maquiagem, por sua vez, combinou perfeitamente com a proposta, destacando o rosto com desenhos que remetem ao animal.

BRUNA GRIPHAO

Bruna Griphao (23), que está fazendo sucesso entre os internautas por conta de sua participação no BBB, também marcou a história das maquiagens de Carnaval. Ao apostar em um look de sereia, a sister abusou de pedrarias em formato de conchas e estrelas do mar para compor a fantasia junto com uma coroa de mesmos elementos. Caprichando no brilho, ela iluminou a make e criou uma combinação digna dos mares.

TAÍS ARAÚJO

Com apenas 23 anos, Taís Araújo já desfilava como madrinha de bateria da escola Leandro de Itaquera, em São Paulo. Com um figurino repleto de plumas em tom laranja, a atriz também marcou a história das maquiagens. Há mais de 20 anos, ela inaugurou uma moda que foi surgir recentemente e que ainda promete se popularizar em tendência: a sobrancelha apagada. Disfarçando os pelos com a make, a diva conseguiu um look muito ousado para combinar com sua coroa e os tons neutros e esfumados da maquiagem.