Com look curtíssimo, Monique Alfradique esbanja beleza em ensaio da Grande Rio

Atriz Monique Alfradique esbanja beleza em ensaio de Carnaval na quadra da escola de samba Grande Rio

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 09h50

Poderosíssima com um modelito cheio de brilhos, a atriz Monique Alfradique (35) se destacou na noite desta terça-feira, 29, na quadra da Grande Rio.

Integrante da tradicional escola de samba carioca, a artista da TV Globo marcou presença em mais um ensaio técnico antes da folia em abril.

Com um look dourado bem curtinho, a loira mostrou samba no pé e toda a beleza dela ao lado dos ritmistas da bateria da agremiação que faz parte do grupo especial.

"Pronta!", escreveu Monique Alfradique em uma postagem feita no Instagram que rendeu elogios de fãs e celebridades. "Gata!", exaltou o ator e humorista Marcus Majella (42).

Confira a beleza de Monique Alfradique!