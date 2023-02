Carnaval / Folia

Carla Perez arrasa ao usar calça com transparência em trio elétrico

Carla Perez prestigia o trio elétrico do marido, Xanddy, com look chamativo e com transparência no início do carnaval

CARAS Digital Publicado em 17/02/2023, às 10h33

Carla Perez - Foto: Reprodução / Instagram