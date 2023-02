Carla Diaz samba debaixo de chuva com look cravejado de cristais

Carla Diaz mostra seu samba no pé e encara desfile com chuva em sua estreia como madrinha de bateria da Estrela do Terceiro Milênio

A atriz Carla Diaz encarou um desfile debaixo de chuva em sua estreia como madrinha de bateria da escola de samba Estrela do Terceiro Milênio no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. A chuva chegou com tudo na capital paulista neste final de semana e continuou na hora dos desfiles do carnaval de 2023.

Porém, mesmo com a água, os desfiles tomaram conta da avenida do samba. E a atriz Carla Diaz esbanjou alegria e samba no pé. Ela apareceu se divertindo junto com a plateia e os outros integrantes da agremiação enquanto cruzava o sambódromo.

Para o evento, a artista apostou uma fantasia com muito brilho. Ela apareceu com um macacão justo ao corpo, com transparência e vários cristais bordados. Para completar o visual, ela usou adereços brilhantes nos ombros e na cabeça, e também botas de salto alto.

Antes do início do desfile, Carla Diaz recebeu o carinho e apoio do seu noivo, Felipe Becari. Os dois trocaram beijos e carinhos antes da musa cruzar a passarela do samba nesta noite.

Fotos: Leo Franco / AgNews

Carla Diaz vai ao hospital com o noivo

A atriz Carla Diaz (32) surpreendeu os seus fãs ao mostrar o seu noivo, Felipe Becari (35), sujo de sangue. O rapaz sofreu um acidente durante um jogo de basquete e se machucou. Ele teve um corte no queixo e precisou ir ao hospital para levar pontos no ferimento.

O momento da ida ao hospital foi registrado pela loira nos stories do Instagram. Ela mostrou o noivo com a camiseta branca com uma mancha de sangue e também quando ele estava sendo atendido pela enfermeira no hospital. “Uma noite tranquila para desfile. Ele caiu jogando basquete na chuva e vai precisar levar ponto”, disse ela. Por sua vez, Felipe afirmou: “Olha o curativo que ela fez. Acha que é brincadeira? Uns quatro centímetros aberto”.