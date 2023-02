Carla Diaz arrasa com macacão brilhante em sua estreia como madrinha de bateria em SP

Carla Diaz conta com o carinho do seu noivo, Felipe Becari, ao chegar no sambódromo para desfilar pela escola de samba Estrela do Terceiro Milênio

A atriz Carla Diaz mostrou o seu samba no pé em sua estreia como madrinha de bateria da escola de samba Estrela do Terceiro Milênio no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Na noite deste sábado, 18, a estrela chegou radiante ao local do desfile e contou com o carinho do seu noivo, Felipe Becari.

Entre beijos e carinhos com o amado, ela mostrou a sua fantasia deslumbrante para o desfile. A artista usou um macacão com transparência e repleto de cristais bordados a mão. O look destacou a beleza da loira, que ainda contou com um grande adereço de cabeça e botas de salto alto.

“É com muita alegria que vou estrear no Carnaval de São Paulo, minha cidade natal. Finalmente vou conhecer o carnaval de São Paulo”, disse ela na época em que anunciou sua participação no carnaval de 2023.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

O relacionamento de Carla Diaz e Felipe Becari

Vale lembrar que Carla Diaz e Felipe Becari ficaram noivos em novembro de 2022 durante um jantar romântico. Juntos desde 2021, eles deram o novo passo no relacionamento e contaram para os fãs a novidade. “Sim ao amor, à cumpliciade, à lealdade e aos melhores sonhos que construímos juntos desde o primeiro dia em que nos conhecemos! Difícil explicar o inexplicável, não é mesmo?”, disse ele na época.

Recentemente, o namorado de Carla Diaz, Felipe Becari, desmentiu os rumores de que eles teriam se separado. "Um dos absurdos: que eu me separei, que eu briguei com a Carla e que eu briguei com a minha mulher. Da onde vocês tiraram isso? Porque a gente não postou? Não existe a obrigação de postar junto todo dia e eu venho numa mudança com relação a isso, porque eu quero focar muito aqui na rede social no difícil mandato que eu vou ter a partir do ano que vem. Se eu ficar de brincadeira aqui ou se eu ficar colocando coisas esparsas, às vezes um conteúdo tão difícil de ser produzido lá naquela guerra que vai ser, talvez as pessoas não vão entender", disse ele.