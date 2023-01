Camarote Bar Brahma: saiba quais são as atrações em 2023

A 22ª edição do Camarote Bar Brahma reúne um time de talentos no palco durante as noites de desfiles das escolas de samba de São Paulo

Os foliões podem aguardar uma festa de carnaval animada na 22ª edição do Camarote Bar Brahma, que acontecerá nos dias 17, 18, 19 e 25 de fevereiro, durante as noites de desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. O evento contará com um time de atrações musicais imperdíveis nas noites de folia, incluindo Ivete Sangalo, Sorriso Maroto, Péricles, Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Pixote, e Alexandre Pires com Seu Jorge no show 'Irmãos'.

Péricles e Zeca Pagodinho serão as atrações do dia 17 de fevereiro. Diogo Nogueira, Pixote e Sorriso Maroto vão agitar o público na noite do dia 18 de fevereiro e prometem levar seus grandes sucessos para a folia. Alexandre Pires e Seu Jorge se apresentam na noite do dia 19 com um show da turnê Irmãos, que destaca a amizade deles. Ivete Sangalo subirá ao palco na última noite do evento, em 25 de fevereiro, com o show 'Tudo Colorido'.

Neste ano, o camarote promete transportar os foliões para outra dimensão, um outro estado de espírito, com a união do lúdico com o neon. “O CBB é muito mais que um simples evento, é um conjunto de experiências como um todo e que oferece uma pausa temporária das agruras do cotidiano e da realidade, uma fantasia que não tem limites. Para isso, vamos tratar este ano da essência do Carnaval, que é o momento de ser feliz, de se entregar à magia, se deixar levar pelas tentações e pela irresistível mistura de música, arte e hedonismo, que criam um estouro de sensação em máxima intensidade”, informou o empresário Cairê Aoas, que é sócio da Diverti, produtora do evento.

Além do camarote no Anhembi, o evento contará com os Esquentas Bar Brahma, o Bloco Unidos do Bar Brahma, e o Hotel CBB, que será o hotel exclusivo do camarote e terá transfer até o sambódromo nos quatro dias de evento. O Hotel CBB ficará no complexo do Hotel Marabá e terá café da manhã com horário estendido, paredão de chopp 24h por dia, espaço beauty e também terá o ponto de troca antecipado do kit dos foliões.

Em 2023, o Camarote Bar Brahma terá uma camiseta exclusiva que foi desenvolvida pela Cavalera, marca que mistura moda, comportamento e lifestyle. “O convite para participar da customização foi uma honra! Somos uma marca amante do Carnaval e será um prazer colaborar e estar no maior camarote carnavalesco paulistano. A linguagem usada por nós no design foi para transportar as pessoas para o universo lúdico, fora do metaverso, temado CBB este ano. Nossa ideia é, por meio da moda, trazê-las para uma realidade mais que aumentada para a vida real, em que todos podem ser o que quiserem”, disse Alberto Hiar, diretor criativo e CEO da Cavalera.