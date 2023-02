A bruxa está solta? Veja quais famosos terminaram em 2023 e vão passar o Carnaval solteiros

Lista de famosos que estarão solteiros nos dias de folia vai de Rafa Kalimann até Fábio Porchat

Antes mesmo de o Carnaval chegar, diversos casais famosos já anunciaram que não estão mais juntos. Apenas neste início de 2023, celebridades como Rafa Kalimann e Fabio Porchat já avisaram que estão solteiros, deixando fãs e internautas desapontados com as separações dos antigos relacionamentos.

Logo nos primeiros dias do ano, a ex-BBB Ivy Moraes comunicou o fim de seu relacionamento com Nandinho Borges. A participante da 20ª edição do Big Brother Brasil esteve no Power Couple 6, da Record TV, com o ex-namorado e afirmou que eles optaram por seguir caminhos diferentes após um desentendimento.

Também no começo do ano, a chef de cozinha Bela Gil se separou. Ela anunciou o fim do casamento de 19 anos com o empresário e designer João Paulo Demasi, com quem teve dois filhos. "Agradeço cada segundo ao seu lado, cada palavra de apoio, cada gesto de cuidado. A vida com você só me deu sorte", escreveu ela.

Em 13 de janeiro, o humorista Fabio Porchat anunciou o fim do casamento de oito anos com a produtora de cinema Nataly Mega. Eles estavam juntos desde 2015, e afirmaram que decidiram por um fim na relação após uma conversa sobre ter um filho ou não. "Está sendo muito difícil desde novembro quando começamos a tomar decisões. Íamos esperar até depois do carnaval para falarmos publicamente, mas a vida é assim. Te amo, Nataly. Infinéto! Você merece o mundo. E filhos lindos!", escreveu o humorista.

Três dias depois, em 16 de janeiro, foi a vez de Rafa Kalimann anunciar que está solteira. A também ex-BBB estava em um relacionamento com o ator José Loreto há seis meses. A decisão de por um fim na relação teria partido da atriz, que estaria focada em novos projetos que envolvem trabalhos na televisão e no teatro.

Outro casal que também chegou ao fim foi Aline Campos e Jesus Luz. A atriz e o ex-namorado de Madonna começaram a namorar em junho do ano passado e ficaram juntos por sete meses. "Daqui para a frente decidimos, juntos, seguir como os bons amigos que sempre fomos. Foi uma troca muito intensa, e bota intensa nisso", anunciaram.

No fim do mês de janeiro, o jogador de futebol Gabriel Jesus também terminou a relação. Em 25 de janeiro, a influenciadora Raiane Lima usou os Stories de seu perfil do Instagram para anunciar a separação, alegando que não houve traição de nenhum dos dois, mas que não tinha mais como seguir ao lado do atacante do Arsenal.

Quase seis meses após se casarem, em 3 de fevereiro, os jornalistas Phelipe Siani e Mari Palma também anunciaram o término da relação. "Foram 6 anos juntos como um casal. Nesse tempo, a gente cresceu muito e viveu o dia mais feliz das nossas vidas: o nosso casamento. Foi quando a gente firmou o compromisso de sempre fazer bem um pro outro e é isso que a gente tá buscando agora mais do que nunca", anunciou Mari.

Dias após o anúncio do término, a jornalista passou a ser alvo de ataques nas redes sociais e internautas chegaram a questionar sua sexualidade. Em seu perfil oficial, ela escreveu um texto expondo os ataques e pedindo respeito.

No dia seguinte, em 4 de fevereiro, o cantor sertanejo Tiago Piquilo terminou o relacionamento com Tania Mara. O relacionamento dos dois durou cerca de dois anos, entre indas e vindas, e o término foi anunciado através do Instagram da também cantora.

