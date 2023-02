Brunna Gonçalves entrega detalhes da maratona de Carnaval ao lado de Ludmilla: 'Não durmo'

Brunna Gonçalves acompanha a esposa, Ludmilla, nos compromissos de Carnaval desde a Sapucaí até blocos de rua

Brunna Gonçalves (31) vive uma verdadeira maratona nos dias do Carnaval. Ao lado da esposa, a cantora Ludmilla (27), a dançarina revela que passa dias sem dormir, contando os minutos para conseguir equilibrar os compromissos e o tempo para se arrumar. "Não durmo em nenhum momento", conta, em conversa com a CARAS Brasil.

Apesar do cansaço e correria, ela assegura que faz tudo com muita facilidade, já que adora os dias de folia. "É a época do ano que eu mais amo, então faço com muito gosto. Conto as horas para chegar o Carnaval, porque gosto de viver cada momento: ver os desfiles, ir para trio, desfilar... Não é nenhum esforço grande."

Este ano, os desfiles da Marquês de Sapucaí ainda tiveram um gosto especial para a também ex-BBB. Isso porque sua esposa iria puxar o samba enredo da Beija-Flor de Nilópolis, sua escola do coração, ao lado de Neguinho da Beija-Flor. "Ela está arrasando demais", elogia Gonçalves. "Eu confio nela de olhos fechados. Qualquer coisa que a Ludmilla vá fazer de primeira, ela faz com excelência. Ela deu um show nos ensaios técnicos."

A dançarina ainda diz que sua amada não se abalou antes da apresentação, e que estava calma e se sentindo preparada para entrar na passarela do samba e soltar a voz. "Parecia que era um show normal, ela ficou plena. Eu sempre fico muito nervosa e ela sempre me acalma", completa a artista, que fazia parte do corpo de dançarinos da cantora.

Porém, o Carnaval para as duas não acabou na Sapucaí. Nesta terça-feira, 21, elas foram direto começar os preparativos para o bloco de rua Fervo da Lud, que aconteceu no Rio de Janeiro. "Não durmo em nenhum momento. Assisti ao desfile da Beija-Flor e fui direto para o trio me arrumar, sem dormir. Sei lá quando vou dormir."

Segundo Gonçalves, as duas iriam se encontrar apenas no trio. "Acabou o desfile já vou embora sem ela, porque tenho que me arrumar. E ela vai dar entrevista. Mas é muito corrido, o bloco é às 8h". Ela ainda explica que toda a rapidez é necessária, já que leva mais de 3 horas para se arrumar. "Eu só vou ter duas horas para me arrumar, é muito pouco. Eu demoro mais ou menos umas 3 horas e meia."

