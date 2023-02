Brunna Gonçalves esbanja sensualidade com fantasia de Mulher-Gato

Esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves elevou a temperatura da web com fantasia sensual para o Carnaval

Brunna Gonçalves (31) elegeu uma fantasia especial para prestigiar a sua esposa, a cantora Ludmilla (27), no bloco 'Fervo da Lud' nesta terça-feira, 21. Com uma publicação nas redes sociais, a ex-BBB surgiu vestida de Mulher-Gato com um look repleto de recortes sensuais para curtir a folia direto do palco ao lado de sua amada no Rio de Janeiro.

Fazendo pose de gatinha com a língua de fora e um batom vermelho, Brunna sensualizou ao eleger algumas peças bem ousadas: máscara de gato, luvas curtas, sutiã, cinta liga, calcinha bem fininha e botas pretas com um tecido que lembra couro, além de ferragens para complementar o look pesado e passar um ar sensual.

Na legenda, a dançarina que participou da edição 22 do BBB e mantém um relacionamento com a funkeira desde 2018, escreveu sobre o look: “Catwoman! Pronta para o fervo da Lud no Rio! Gostaram da produção?” perguntou e marcou a equipe responsável pelo visual na legenda.

Nos comentários, Brunna recebeu uma chuva de elogios de seus seguidores: “Você sempre entrega!”, disse um admirador. “Uma gata real”, exaltou outro. “Você estava fantasiada de si mesma?”, brincou um terceiro. “Amei, ficou tudo”, elogiou uma fã. “Vai lá e dá o nome igual foi no de Salvador, Bru”, disse mais um sobre a intensa rotina de Ludmilla e Bruna nos blocos neste Carnaval.

Brunna Gonçalves dá show de beleza ao posar apenas de biquíni

Na última semana, Brunna Gonçalves deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos exibindo sua boa forma.

A dançarina ostentou o corpão na beira de uma piscina esbanjando beleza com um biquíni mínimo de crochê verde neon., causando alvoroço nos comentários. “Play no carnaval”, escreveu a esposa de Ludmilla já em ritmo de festas na legenda das fotos feitas pelo fotógrafo Ygor Marques.