Bianca Andrade se emociona após desfilar na Sapucaí: ''Sou cria do Carnaval raiz''

Musa da Grande Rio, Bianca Andrade fala sobre sua trajetória com o Carnaval

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 11h09

No último final de semana, o Rio de Janeiro ficou recheado de glitter, samba, homenagens, fantasias, desfiles e folia!

Isso porque, após dois anos de atraso, o Carnaval finalmente aconteceu de novo.

Bianca Andrade (27) estreou como musa da Grande Rio e, após arrasar muito na avenida, ela contou como se sentiu.

Em seu Instagram, a influenciadora digital publicou uma sequência de três fotos e um vídeo onde apareceu com seu look.

“O nome da minha fantasia é Rainha da Folia e eu de fato me senti uma rainha nela ontem”, começou na legenda. “Eu sou cria da favela do Rio, cria do carnaval raiz! Então vocês imaginam a minha emoção de chegar onde cheguei e poder viver esse sonho de desfilar na avenida com a minha Grande Rio”.

“Passa um filme na minha cabeça e a gratidão fica estampada na minha cara, no meu sorriso. Obrigada, minha Grande Rio, por me lembrar que eu sou uma eterna Rainha da Folia. Na Sapucaí e na vida!”, disse a mãe de Cris (9 meses) ao final.

Veja as fotos de Bianca Andrade ao desfilar como musa da Grande Rio: