Seguindo tendência, Bianca Andrade aposta em superprodução para Carnaval na Sapucaí

Com a tendência futurista, Bianca Andrade brilhou com mais uma produção para o Carnaval

CARAS Digital Publicado em 23/04/2022, às 16h12

Seguindo a tendência futurista, Bianca Andrade (27) surpreendeu com mais uma produção para o Carnaval 2022 da Sapucaí.

Bianca está fazendo uma sequências de looks pink, e desta vez não foi diferente, no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, Bianca brilhou com a produção.

O look recortado que marca a silhueta da blogueira roubou a cena, e completando toda a produção, Bianca apareceu com um lace rosa.

Ao som de sentaDONA (Remix) de Luísa Sonza (23), Bianca compartilhou um vídeo poderoso e exibiu todos os detalhes do look.

Nos comentários, fãs da blogueira e empresária aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza de Bianca: "Beleza de milhões", destacou um. "Entregou tudo", disse outro. "Dona de tudo", comentou o terceiro.

Veja o look glamoroso de Bianca Andrade:

