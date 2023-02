Bianca Andrade exibe tatuagem em local estratégico ao usar vestido recortado

Ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa, se joga na folia com vestido recortado e exibe tatuagem perto da virilha

A ex-BBB e empresária Bianca Andrade (28), a Boca Rosa, investiu na sensualidade ao escolher o seu look para curtir a primeira noite de desfiles das escolas de samba no carnaval do Rio de Janeiro. Na madrugada deste sábado, 18, ela marcou presença em um camarote na Marquês de Sapucaí e um detalhe roubou a cena: a tatuagem no quadril.

Bianca apareceu com um vestido prateado ousado. Ela apostou em um look curtíssimo e com recortes estratégicos no quadril, que deixaram à mostra a sua tatuagem perto da virilha. Ela mostrou que tem uma tattoo com o desenho de uma onda e fez questão de exibir o detalhe em seu look carnavalesco.

Há poucos dias, Bianca Andrade levou um susto com a sua saúde. No início de fevereiro, ela foi internada em um hospital por causa de uma doença crônica no rim, a nefrite. Ela disse que teve uma amigdalite e acabou afetando o seu rim. "As pessoas que me acompanhavam já devem saber desse meu quadro de nefrite, amigdalite. Eu tenho uma doença crônica no rim, que se chama nefrite, que por enquanto é muito tranquila de lidar. O problema é que quando eu tenho amigdalite, fecha a garganta. Só que como eu tenho a nefrite, toda vez que inflama minha garganta, vai para o meu rim, ai meu xixi fica vermelho. Fiquei um tempão sem nada, tava princesona e aí tive amigdalite, pior que é sempre igual, dois dias antes do negócio pegar fogo começo a sentir o corpo mole, aí começo a ficar ansiosa porque sei o que vai vir", comentou ela na época. Pouco tempo depois, ela já teve alta hospitalar.

Fotos: Marcelo / AgNews

Bianca Andrade enfrenta deslizamento de terra

Que perigo! Na madrugada da última sexta-feira, 10, Bianca Andrade (28) revelou que passou um verdadeiro perrengue ao ficar presa em um engarrafamento devido a um deslizamento de terra que ocorreu na Dutra.

Traumatizada, a ex-mulher de Fred do BBB 23, contou através dos stories em seu Instagram que precisou voltar para São Paulo às pressas após o incidente.

"O carro parou, não andava mais. As pessoas começaram a sair do carro, e quando isso acontece, meu bem, entrega a mão de Deus. Não tinha sinal, não tinha o que fazer. Conseguimos nos informar, estava todo mundo no mesmo posto, e eu com um bebê no carro", relatou a influenciadora.