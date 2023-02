Após sumiço, Bianca Andrade surge no hospital e revela internação: ''Vai para o meu rim''

Influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, revelou que está internada para tratar infecção causada por doença crônica

A influenciadora e empresária Bianca Andrade (28) fez uma live nesta terça-feira, 07, revelando que está no hospital. Internada há alguns dias, a ex-BBB acalmou os fãs contando que não está acontecendo nada de novo com sua saúde, já que ela contou anteriormente que sofre de uma doença crônica no rim, a nefrite.

"Gente, deu ruim pra mim, ai to rindo de desespero um pouco de... Gente, então apareci, fiquei sumidinha por motivos de enfermidade, gente deu ruinzinho pra mamãe, estou aqui internada mais uma vez e seguinte, calma, vou explicar, nada de novo", comentou sobre estar novamente com os sintomas de inflamação.

Segundo ela, a doença é bem tranquila de lidar por enquanto, contudo, quando fica com amigdalite a situação piora afetando seu rim e fazendo até xixi vermelho.

"As pessoas que me acompanhavam já devem saber desse meu quadro de nefrite, amigdalite. Eu tenho uma doença crônica no rim, que se chama nefrite, que por enquanto é muito tranquila de lidar. O problema é que quando eu tenho amigdalite, fecha a garganta. Só que como eu tenho a nefrite, toda vez que inflama minha garganta, vai para o meu rim, ai meu xixi fica vermelho", falou.

Bianca Andrade contou que está internada desde a última quinta-feira, 02, após ficar um período sem a doença se manifestar. "Fiquei um tempão sem nada, tava princesona e aí tive amigdalite, pior que é sempre igual, dois dias antes do negócio pegar fogo começo a sentir o corpo mole, aí começo a ficar ansiosa porque sei o que vai vir", comentou.

Bianca Andrade reage a apelido de Larissa, do BBB23: "Boca Family"

A participante do Big Brother Brasil 23Larissa Santos recebeu um novo apelido dos fãs do reality: 'Bocadrasta'. Isso porque a sister está se relacionando com o jornalista, Fred, ex da Bianca Andrade.

A blogueira também é conhecida Boca Rosa e daí vem o apelido da sister. A professora de educação física passou a ser chamada de 'Bocadrasta'. Fred, apelidado como 'Boco Roso', é pai de Cris, também chamado por 'Boca Juniors'.

"Bocadrasta, Boco Roso e Boca Juniors, todos com os mesmos trejeitos", estava escrito no meme em que mostrava Larissa, Fred e Cris com as mãos para a frente. Bianca comentou na publicação, escrevendo: "BocaFamily foi demais pra mim".