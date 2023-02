Bianca Andrade reage a apelido de Larissa, do BBB23: "Boca Family"

Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, reagiu ao apelido da sister Larissa, que vem se envolvendo com seu ex, Fred, no BBB 23

A participante do Big Brother Brasil 23 Larissa Santos recebeu um novo apelido dos fãs do reality: 'Bocadrasta'. Isso porque a sister está se relacionando com o jornalista, Fred, ex da Bianca Andrade.

A blogueira também é conhecida Boca Rosa e daí vem o apelido da sister. A professora de educação física passou a ser chamada de 'Bocadrasta'. Fred, apelidado como 'Boco Roso', é pai de Cris, também chamado por 'Boca Juniors'.

"Bocadrasta, Boco Roso e Boca Juniors, todos com os mesmos trejeitos", estava escrito no meme em que mostrava Larissa, Fred e Cris com as mãos para a frente. Bianca comentou na publicação, escrevendo: "BocaFamily foi demais pra mim".

Entre os elogios à química do casal, eis que surge Bianca Andrade, que expôs sua opinião sobre os dois e aprovou o affair.

“Larissa é gata, gostosa, gente boa, dorme de pé preto e ainda usa a minha base!”, escreveu no Twitter. E acrescentou: “Que mulher!”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gina Indelicada - BBB23 (@ginaindelicada)

Larissa chama Cristian de falso no jogo da discórdia

No último Jogo da Discórdia, cada participante deveria escolher dois participantes e colocar em cada um deles uma placa com um adjetivo negativo.

Larissa colocou a placa de "Venenoso" em Cristian e de "Sonsa" em Paula. Ela reclamou de ter recebido cobra no Queridômetro do brother.

"Venenoso e falso é ele. Várias situações que já vi ele falando do mal grupo dele para o nosso grupo. Ninguém me contou, eu vi. Vi ele revirando o olho e falando mal da Domitila. Hoje, ele estava falando que tinha que rever o VIP. Você fala mal do seu grupo o tempo inteiro", argumentou Larissa.

Já Paula, Larissa explicou que não tem muita troca com a outra sister, mesmo elas fazendo parte do mesmo grupo, os que dormem no quarto Deserto: "É a pessoa que não tenho tanta conexão".