Bianca Andrade nega cirurgia plástica e rebate críticas sobre seu corpo: ''Não comentem''

A influenciadora digital Bianca Andrade (28) usou as redes sociais no domingo, 04, para desmentir alguns rumores e rebater comentários sobre seu corpo.

Após críticas à sua barriga depois de ter postado um vídeo em seu perfil no Instagram, a empresária negou que tenha passado por cirurgia e explicou a mudança em seu abdômen se trata de uma diástase abdominal, uma consequência da gravidez de Cris, de um aninho, fruto do relacionamento com o youtuber Fred (33), do Desimpedidos, que é normal em grande parte das mulheres.

"Sempre que a gente tem a oportunidade de lembrar as pessoas que a gente precisa ter empatia, respeito e tratar os outros como gostaria de ser tratado, é importante lembrar. Principalmente em um caso como o meu, que não acontece só comigo, mas também com outras mães", começou falando.

"Eu postei esse vídeo e uma galera comentou que a minha barriga estava estranha. Eu vou dar um conselho de coração, que fique de aprendizado para muita gente, principalmente se você não é mãe: se você ver o corpo de uma mulher que foi mãe e notar alguma coisa diferente, não comenta. Você não faz ideia do que aquela mulher passou para ter um filho, você não faz ideia do que o nosso corpo tem que passar para ser casa de alguém e abrigar um bebê dentro da gente", continuou.

Boca Rosa explicou que o "espaço" que as pessoas estranharam em sua barriga é uma diástase, ou seja, um afastamento dos músculos abdominais, muito comum entre as mulheres que engravidaram. "Eu estou tratando a minha diástase, mas cada corpo é um corpo. Tem corpo que some rápido e outros que demoram mais, o que é o meu caso", contou a ex-BBB, que também negou ter feito cirurgia plástica: "Eu fui mãe, tenho minhas inseguranças e tenho treinado muito porque a pele da minha barriga ficou flácida. Até cogitei fazer uma cirurgia porque não estava me sentindo bem e sabia dos comentários das pessoas, mas dei tempo ao tempo e tomei a decisão de não fazer cirurgia. Não afirmem o que vocês não sabem e não comentem sobre o corpo de mulher que foi mãe."

Confira Bianca Andrade falando sobre diástase:

Bianca Andrade rebate internauta após comentário sobre o filho

Recentemente, Bianca Andrade fez questão de responder um comentário desnecessário de uma internauta nas redes sociais sobre seu filho Cris, de um aninho.

A empresária compartilhou cliques fofíssimos mostrando o herdeiro vestido com roupa do Brasil para a estreia na Copa do Mundo 2022. Na sequência, Bianca se mostrou revoltada e disparou: “Ele é uma criança, sua otária, vai jogar esse teu ódio na casa do caralh*. No dia que ele quiser pintar a unha, eu pinto, e você vai viajar do avesso com essa homofobia descarada. Otária.” A página Gossip do Dia publicou a mensagem de Bianca, que recebeu apoio dos fãs nos comentários da postagem.

