Indignada, Bianca Andrade rebate comentário de internauta sobre o filho: ''Homofobia descarada''

A influenciadora digital Bianca Andrade (28) fez questão de responder um comentário desnecessário de uma internauta nas redes sociais sobre seu filho Cris, de um aninho.

Na quinta-feira, 24, a empresária compartilhou cliques fofíssimos do herdeiro, fruto do relacionamento com o youtuber Fred (33), do Desimpedidos, mostrando o herdeiro vestido com roupa do Brasil para a estreia na Copa do Mundo 2022.

No entanto, nos comentários do post, uma seguidora criticou o look escolhido por Boca Rosa, e ela fez questão de responder à mensagem. “Ué, não quis deixar ele escolher no futuro se queria se vestir de jogador ou jogadora?”, escreveu a seguidora.

Na sequência, Bianca se mostrou revoltada e disparou: “Ele é uma criança, sua otária, vai jogar esse teu ódio na casa do caralh*. No dia que ele quiser pintar a unha, eu pinto, e você vai viajar do avesso com essa homofobia descarada. Otária.”

A página Gossip do Dia publicou a mensagem de Bianca, que recebeu apoio dos fãs nos comentários da postagem.

Vale lembrar que, recentemente, a mãe coruja afirmou que não teria problemas e apoiaria o filho caso ele sentisse o desejo de pintar as unhas quando crescer.

Bianca Andrade conta que desenvolveu doença após muito trabalho

A ex-BBB Bianca Andrade comentou que com o sucesso de sua linha de maquiagens, ela desenvolveu uma doença psicológica e infelizmente comum: o burnout. Conhecido como esgotamento mental, o burnout é uma doença que acaba deixando a pessoa totalmente sem energia para lidar desde as situações mais simples, até as mais difíceis. Envolve dano emocional, psicológico e até físico.

"Eu só chorava. Qualquer problema, por menor que fosse, ia para minha salinha chorar", contou a influenciadora. Ela estima faturar mais de R$ 160 milhões até o final de 2022, segundo entrevista para a Vogue.

