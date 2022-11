Após lucrar milhões com marca de maquiagem, Bianca Andrade fica doente

Estresse e excesso de trabalho vieram para cobrar o prejuízo no corpo de Bianca Andrade

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 16h30

A empresária e ex-BBB Bianca Andrade (28) comentou que com o sucesso de sua linha de maquiagens, ela desenvolveu uma doença psicológica e infelizmente comum: o burnout.

Conhecido como esgotamento mental, o burnout é uma doença que acaba deixando a pessoa totalmente sem energia para lidar desde as situações mais simples, até as mais difíceis. Envolve dano emocional, psicológico e até físico.

"Eu só chorava. Qualquer problema, por menor que fosse, ia para minha salinha chorar", contou a influenciadora antes conhecida por 'Boca Rosa'. Ela estima faturar mais de R$ 160 milhões até o final de 2022, segundo entrevista para a Vogue.

Ela, no entanto, já está tentando desacelerar: "Me prometi ter um ano mais tranquilo em 2023. Percebi que não estava bem, aquilo não podia ser normal, geralmente lido com os estresses de uma forma menos emocional. Foi aí que minha terapeuta me alertou".

Andrade é mãe de Cris, fruto do relacionamento com o ex Fred, e declarou que por enquanto não pensa em ter mais filhos. "Talvez depois dos 30. Quando o Cris nasceu, não estava a mãe mais feliz e cintilante desse planeta. Não sabia como conseguiria ser mãe de uma pessoa e dona de uma empresa ao mesmo tempo. Foi muito difícil. Surtei, chorei e dei tempo ao tempo", disse.