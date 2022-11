Bianca Andrade investe em look fashionista com inspiração em "Matrix" e acessórios grifados

Bianca Andrade reuniu marcas famosas e acessórios grifados no mesmo look fashionista

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 11h22

A influenciadora digital e empresária Bianca Andrade (28) usou as redes sociais na última terça-feira, 08, para compartilhar com os seguidores o look fashionista que escolheu para participar de um evento de negócios, como palestrante.

Com referências aos filmes de "Matrix", ela combinou peças de grifes como Schiaparelli, Balenciaga e Prada, em tons de preto e verde. Sua bolsa de ombro está a venda por R$ 17.175. Já os óculos, podem ser adquiridos pelo equivalente a R$ 3.241. O coturno, por sua vez, custa em média, R$ 10.500.

No Instagram, Bianca publicou um carossel com diferentes momentos do evento e se disse feliz em expor a sua visão como criadora de conteúdo na internet. "Fico muito feliz em poder compartilhar a minha visão sobre a nossa profissão e sempre ressaltar o quanto estamos mudando a indústria da publicidade”, escreveu.

Bianca Andrade encanta com álbum de fotos ao lado do filho, Cris

Nesta quarta-feira, 09, Bianca publicou um novo álbum de fotos, ainda mais especial. Ela apareceu com o mesmo look que utilizou no evento. Dessa vez, no entanto, ao lado do filho, Cris (01), fruto de seu relacionamento com o youtuber Fred (33).

Nas imagens, ela também mostra o visual de frio do pequeno. Na legenda, ela brincou: "Quem é o gorducho da mamãe?". E não demorou muito para que fãs de Bianca enchessem o post com elogios para a dupla.

"Antes de ler a legenda já me veio essa frase e a sua voz na cabeça, que fofos", disse uma seguidora. "Cris deve estar pensando: mamãe vem aqui para eu te arrumar", comentou outra. "Que lindezas, o meu dia começou bom vendo essas fotos", falou uma terceira.