Baby do Brasil revela motivo para ter falado do apocalipse: ‘Foi uma loucura’

Baby do Brasil relembra a polêmica do apocalipse no carnaval com Ivete Sangalo e entrega que já foi abduzida por ET

A cantora Baby do Brasil relembrou o momento que deu o que falar no Carnaval sobre o seu encontro com a cantora Ivete Sangalo. As duas conversaram sobre o apocalipse em um momento inusitado no meio do percurso do trio elétrico da cantora em Salvador. Agora, a veterana relembrou o motivo de ter levantado o assunto.

"Imagina você homenagear uma pessoa que você tem maior amor e de repente a pessoa falar do arrebatamento, e falar do apocalipse? Senta na cadeira dela e vê o mundo como ela está vendo. Foi uma loucura minha falar ali na hora. Mas Deus falou comigo e eu disse na hora", afirmou ela ao portal UrbNews.

Então, Baby citou que já teve contato com ET ao ser abduzida. "Nunca falei, mas já fui abduzida, em maio de 1999. Eu e minha filha, eu vim com um caroço enorme aqui [na testa. (...) Vai sair na minha biografia", entregou.

O que aconteceu entre Ivete e Baby do Brasil?

A cantora Ivete Sangalo viveu um momento inesperado durante a passagem do seu trio elétrico pelas ruas de Salvador, na Bahia, na madrugada deste domingo, 11. Ela estava na frente de um camarote quando foi surpreendida com uma pregação religiosa da cantoraBaby do Brasil e precisou agir rapidamente.

Tudo começou quando Baby resolveu anunciar o apocalipse para a multidão. “A você e a todo mundo, todos atentos porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure ao Senhor enquanto é possível achá-lo”, disse a cantora veterana.

Então, Ivete ouviu isso com uma expressão de verdadeira surpresa, mas reagiu de forma rápida e respondeu. “Eu não vou deixar acontecer. Não tem apocalipse quando a gente maceta o apocalipse”, disse ela.

Baby pediu para Ivete cantar a música Pequena Eva, mas ela se recusou e cantou Macetando. “Eu vou cantar Macetando porque Deus está mandando. Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia. Ele é a maior energia de todas”, afirmou. Com isso, Ivete saiu cantando e o trio elétrico voltou a andar.