Atriz de 'Travessia', Dandara Mariana surge com fantasia cavada na passarela do samba

Dandara Mariana mostra seu samba no pé ao desfilar como musa do Salgueiro na Marquês de Sapucaí

A atriz Dandara Mariana (34) viveu uma experiência encantodora na madrugada desta segunda-feira, 20, ao desfilar como musa do Salgueiro no primeiro dia de desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro. A estrela apareceu com uma fantasia representando o mito de Leviatã e abusou da sensualidade.

Com muito samba no pé, a artista cruzou a passarela do samba com uma fantasia sofisticada e ousada. Ela escolheu um look cavado e que destacou suas curvas impecáveis. O modelito foi confeccionado nas cores preto e vermelho e com muito brilho e plumas, além de um costeiro enorme e representando asas.

O desfile do Salgueiro também contou com toda a beleza e gingado da rainha de bateria Viviane Araújo, que desfilou representando a Gladiadora em uma fantasia mínima e repleta de brilhos.

Atualmente, Dandara está no ar como a personagem Talita na novela Travessia, da Globo.

Fotos: Leo Franco e Webert Belicio / AgNews

Dandara Mariana faz rara aparição com o namorado

A atriz Dandara Mariana surpreendeu os fãs ao mostrar um novo vídeo com o seu namorado, Dhonata Augusto. Os dois apareceram fazendo uma acrobacia em uma praia em um lindo dia de sol.

Nas imagens, a estrela surgiu apenas de biquíni branco enquanto subia nos ombros do amado para a pose inusitada.

Os dois assumiram o romance em maio de 2022. Ele também é ator e cantor. O rapaz já atuou em Malhação – Vidas Brasileiras, Totalmente Demais e Amor de Mãe.