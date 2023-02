Atriz Camila Pitanga emocionou no Carnaval em estreia na Sapucaí: 'Cheguei a chorar'

Apenas com 16 anos, a atriz substituiu Monique Evans na escola Estácio de Sá no Carnaval de 1994

Há quase 30 anos, a atriz Camila Pitanga (45) estreiava nas passarelas do samba, em seu primeiro Carnaval na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A jovem artista substituía uma veterana da escola Estácio de Sá e brilhava como madrinha de bateria, com apenas 16 anos.

"Eu não vim para a bateria da Estácio de Sá para tirar o lugar de ninguém. Quero trilhar o meu próprio caminho na escola. Nunca aprendi a sambar, está no meu sangue", disse a artista, em conversa com a Revista CARAS, na época do Carnaval.

A jovem artista estava entrando no lugar da veterana Monique Evans. "Eu cheguei a chorar de emoção quando estava na avenida", declarou Camila. A alegria também podia ser vista no rosto dos 306 componentes da bateria da agremiação carioca.

Naquele ano, o samba enredo da escola, S.A.A.R.A - A Estácio Chegou no Lelelê de Alalaô, não envolveu tanto a plateia, mas Camila Pitanga roubou a atenção dos amantes da folia. Segundo a revista, muitos a consideraram a melhor a desempenhar o papel durante os dois dias de desfile do Grupo Especial.

Mesmo sem nunca ter aprendido a sambar, ela provou que já tinha o ritmo nas veias. Seu pai, o vereador e ator Antonio Pitanga, também desfilou e abriu caminho, orgulhoso, para sua filha passar. "Meu coração e minha filha estão na Estácio".

COMO SERÁ O CARNAVAL DE CAMILA PITANGA EM 2023

A atriz usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 16, para compartilhar com seus seguidores como tem se preparado para o Carnaval deste ano. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a famosa surgiu treinando ao lado de um amigo que está acompanhando nas atividades e seu personal trainer. Ela exibiu a rotina de exercícios focada na folia.

Ao legendar a postagem, Camila revelou que juntou os amigos carnavalescos para uma competição e que faz parte de um grupo no WhatsApp chamado Mangueira. "Um grupo dividido em subgrupos nomeados de agremiações do Carnaval carioca. Cada subgrupo tem missões, tarefas, critérios e metas ligadas à prática de atividade física e bem estar. Tudo é contabilizado por 40 dias antes das festa."

"Faço parte do grupo MANGUEIRA e estou no foco total, na parceria total. Tá divertido e também tá sendo muito bom ter essa motivação não só da competição, mas da união da galera, da brincadeira que faz bem ao corpo e alma", completou ela, não escondendo a animação pelo Carnaval.