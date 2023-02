De top e legging, Camila Pitanga mostra preparação para o Carnaval: ''Estou no foco total''

Focada no projeto Carnaval, atriz Camila Pitanga pega pesado no treino e publica vídeo da rotina de exercícios na academia

A atriz Camila Pitanga (45) usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 16, para compartilhar com seus seguidores como tem se preparado para o Carnaval deste ano!

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a famosa surgiu treinando ao lado de um amigo que está acompanhando nas atividades e seu personal trainer. Ela exibiu a rotina de exercícios focada na folia.

Ao legendar a postagem, Camila revelou que juntou os amigos carnavalescos para uma competição e que faz parte de um grupo no WhatsApp chamado Mangueira.

"Tudo começou com o @webjef, que teve a ideia de criar um grupo de Whatsapp com amigos carnavalescos & competitivos e assim nasceu o PSG. Um grupo dividido em subgrupos nomeados de agremiações do Carnaval carioca. Cada subgrupo tem missões, tarefas, critérios e metas ligadas à prática de atividade física e bem estar. Tudo é contabilizado por 40 dias antes das festas, pra gente chegar com disposição e saúde pra aguentar a folia", começou explicando.

"Faço parte do grupo MANGUEIRA e estou no foco total, na parceria total. Tá divertido e também tá sendo muito bom ter essa motivação não só da competição, mas da união da galera, da brincadeira que faz bem ao corpo e alma. Eu e @galvaoleo pontuamos bem com essa rotina aí, tá?! Boraaaaa, timeeee, Carnaval tá batendo na porta e no tambor!!!", disse ainda Camila.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. "Que tudo", disse Alice Wegmann. "Sarada! Linda! Talentosa! Incrível! Você é tudo @caiapitanga!!!!", exaltou Paula Santoro. "A que está com mais gás!!!", comentou um amigo. "Já é linda, muita beleza", destacou uma fã.

Confira o treino de Camila Pitanga para o Carnaval:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

Aos beijos, Camila Pitanga faz aparição rara com o namorado

Em janeiro, Camila Pitanga compartilhou uma sequência de fotos inusitadas em suas redes sociais. A atriz, que costuma ser bastante reservada quanto a sua vida pessoal, publicou um clique trocando beijos com o namorado, o professor de filosofia Patrick Pessoa, nos stories, enquanto curtiam o pôr do sol em uma praia no Rio de Janeiro.

Pitanga postou primeiro um vídeo da praia e escreveu: “Obrigada RJ”, saudando o sol. Em seguida, a morena compartilhou uma foto sozinha, usando um biquíni laranja estampado e escreveu: "Oi, tudo bem?”. Na foto seguinte, Camila respondeu o próprio questionamento e legendou com bom-humor: “Tudo ótimo”, disse ao publicar a foto beijando o amado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!