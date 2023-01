Na praia, Camila Pitanga surge aos beijos em aparição rara com o namorado

Camila Pitanga usou as redes sociais para compartilhar uma foto trocando beijos com o namorado em uma praia do Rio de Janeiro

Na tarde da última terça-feira, 17, Camila Pitanga (45) compartilhou uma sequência de fotos inusitadas em suas redes sociais. A atriz, que costuma ser bastante reservada quanto a sua vida pessoal, publicou um clique trocando beijos com o namorado, o professor de filosofia Patrick Pessoa, nos stories, enquanto curtiam o pôr do sol em uma praia no Rio de Janeiro.

Pitanga postou primeiro um vídeo da praia e escreveu: “Obrigada RJ”, saudando o sol. Em seguida, a morena compartilhou uma foto sozinha, usando um biquíni laranja estampado e escreveu: "Oi, tudo bem?”. Na foto seguinte, Camila respondeu o próprio questionamento e legendou com bom-humor: “Tudo ótimo”, disse ao publicar a foto beijando o amado.

Discretos na relação, Camila e Patrick assumiram o namoro em outubro de 2021, um ano após a atriz terminar o relacionamento com a artesã Beatriz Coelho. Desde então, os pombinhos prezam pela privacidade e são raros os momentos em que a atriz expõe detalhes do romance com o professor.

Camila Pitanga revela detalhes do relacionamento com professor

Camila Pitanga chegou a falar sobre um possível casamento com Patrick, e revelou que estão morando juntos durante uma entrevista em dezembro do ano passado, ao podcast de Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39), o Quem Pode Pod.

A atriz chegou a contar sobre uma regra que impôs a respeito do casamento: “Fiz um mandato pra mim de não me casar ou morar junto por dois anos, seja quem for…. Estou com a casa em obra e fui morar de aluguel em outro lugar. Obra atrasada, tive que entregar [o imóvel alugado], e estou sendo acolhida pelo meu namorado. É um casamentinho, a gente está curtindo", revelou.

Além disso, ela também se abriu sobre sua sexualidade e explicou que não se define: "Se me cobrarem agora um nome, uma caixinha, eu não me daria nome como bissexual. Estou em movimento, estou vivendo. Mas, politicamente, entendo a importância de dizer isso. Minha libido é aberta, adoro gozar e não vou abrir mão da minha liberdade porque as pessoas estranham", contou.