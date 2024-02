Após perrengue com fantasia, ex-BBB Ivy Moraes esbanja corpão na avenida

Ex-BBB Ivy Moraes esbanja corpaço escultural ao eleger fantasia pequena para sambar pela Barroca Zona Sul; influenciadora passou perrengue com a roupa

A ex-BBB Ivy Moraes desfilou nesta sexta-feira, 09, na Barroca Zona Sul, escola em que Juju Salimeni é rainha. Antes de entrar na avenida, a influenciadora acabou passando por um pequeno perrengue, mas conseguiu consertar.

Em declaração dada à Quem, a ex-participante do BBB 20 contou que uma corda de sua roupa arrebantou, mas que conseguiu arrumar antes de fazer sua estreia no Carnaval. Para o grande momento, ela elegeu um look todo rosa.

De top e calcinha bem cavada, Ivy Moraes deixou à mostra suas curvas bem sequinhas. Para compor a fantasia, ela ainda colocou arranjo na cabeça e penas nas costas.

Além da ex-BBB, a Barroca Zona Sul contou com a campeã de A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski, que quase mostrou demais com sua fantasia. Juju Salimeni ficou sem beber água para exibir seu corpo sarado como rainha da escola.

Veja as fotos da fantasia de Ivy Moraes:

Ivy Moraes no desfile da Barroca Zona Sul - Fotos: Leo Franco/ Agnews

