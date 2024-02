Campeã da Fazenda, Jaquelline Grohalski quase mostra demais na avenida

De body transparente, Jaquelline Grohalski, campeã de A Fazenda 15 e ex-BBB, quase mostra demais ao sambar na Barroca Zona Sul

A campeã de A Fazenda 15 e ex-BBB Jaquelline Grohalski chamou a atenção no primeiro dia de Carnaval nesta sexta-feira, 09, ao sambar na Barroca Zona Sul. Para o evento, a artista caprichou na fantasia e não passou despercebida.

Usando um body todo transparente e com pedrarias apenas nas partes íntimas, a musa quase mostrou demais. Além da peça ousada, o look de Jaquelline foi composto por sandálias, acessório na cabeça e uma "asa" com várias penas.

Na rede social, a influenciadora exibiu o resultado da produção e impressionou com os detalhes exuberantes. "Se o pandeiro, o cavaco e o tamborim a batucada falou por mim. Barroca hoje vamos mostrar nosso sangue verde e rosa!", disse ela, que nos últimos dias saiu em defesa de Yasmin Brunet.

Em entrevista à CARAS Brasil, Jaquelline Grohalski disse ainda estar se adaptando à vida fora do confinamento. Em um relacionamento com o ex-militar Lucas Souza, a peoa conta que foi maravilhoso reencontrar o namorado e eles até já tem planos para formar uma família. Jaque também explicou como pretende usar o prêmio milionário da edição.

“Está sendo muito bom e ao mesmo tempo confuso com tudo o que eu vivenciei. Não tem nem duas semanas que eu saí, é tudo muito novo e desafiador. Antes de entrar eu tinha um conteúdo, agora é pensar se as pessoas vão gostar do mesmo conteúdo, que eu tenho que ter uma entrega legal. Estou tendo muito trabalho”, disse a modelo.

Veja as fotos de Jaquelline Grohalski na avenida:

Jaquelline Grohalski pro desfile da Barroca Zona Sul no Sambódromo do Anhembi em São Paulo. - Fotos: Leo Franco/ Agnews

Jaquelline Grohalski pro desfile da Barroca Zona Sul no Sambódromo do Anhembi em São Paulo. Fotos: Leo Franco/ Agnews

