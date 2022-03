Debaixo de chuva, modelo Ana Paula Minerato sofre incidente durante ensaio da Gaviões da Fiel no Sambódromo

Redação Publicado em 13/03/2022, às 17h51

A modelo Ana Paula Minerato (30) marcou seu retorno como Musa dos Compositores na Gaviões da Fiel para o carnaval 2022.

A sambista havia deixado a escola de samba em 2018 depois de uma confusão envolvendo a irmã dela, Tati Minerato (33), que era Rainha de Bateria da escola na época.

Em contagem regressiva para o desfile, que está marcado para acontecer no dia 23 de abril, Ana Paula marcou presença nos ensaios no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, neste domingo, 12.

Acompanhada dos compositores na avenida, ela sambou muito debaixo de chuva e ventos gelados, usando apenas uma body com recortes na barriga e caimento no bumbum.

Porém, durante a sua passagem pela arquibancada, ela foi atingida na cabeça por uma fagulha de um artefato sinalizante, na cor vermelha. Apesar do susto, ela continuou a apresentação normalmente e mostrou todo seu samba no pé.

Ana Paula Minerato sofre incidente em ensaio da Gaviões da Fiel no Sambódromo do Anhembi:

Fotos: Leo Franco/AgNews