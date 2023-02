Aline Mineiro entra em pânico depois de acidente na Sapucaí

Influenciadora Aline Mineiro detalhe perrengue que passou depois de acidente no Sambódromo da Marquês de Sapucaí

A influenciadora Aline Mineiro acabou passando um grande perrengue no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro! Parecendo bastante nervosa, a musa roubou a cena com seu samba, mantendo a postura. Após o desfile na Avenida, a ex-Panicat relatou com os olhos encharcados o infarto do artista que estava fazendo sua fantasia.

“Eu cheguei hoje no Rio. Eu tive a tarde inteira um problema com a minha fantasia e o artista que estava fazendo, ele teve um mini infarto no atelier de tarde e quando pedi pra ver a fantasia, me mandaram o vídeo dele no hospital”, relatou a musa, em entrevista ao colunista Adriel Marques, do Em Off.

“Ele tinha acabado de infartar, eu fiquei em choque, entrei no chuveiro e comecei a chorar. Porque desfilo amanhã, minha costeira não estava pronta e a minha parte debaixo também não. Eu não sabia o que fazer! Um caos generalizado, um furacão e vim encontrar a Nicole Bahls, vou sair pronta daqui amanhã e vou me arrumar com ela”, continuou.

“Precisei passar pra ver, já que ela vai estar na correria também e quase não vou ter contato com ela. Aproveitei pra passar hoje que ela está mais tranquila. Eu vim dar um beijinho nela aqui e mais o susto dessa preparação. Já era para minha fantasia estar pronta e é minha primeira vez desfilando. Eu sou muito metódica, toda certinha e isso me tirou um pouco do eixo. São coisas que acontecem, vai dar tudo certo! Acabei machucando, coloquei a sandália e machucou meu pé, não era pra machucar porque amanhã eu desfilo. Então assim, eu acho que um dia antes tudo acontece mesmo e é um furacão", relatou Aline.

Ela ainda revelou que, em último caso, iria improvisar: “Dei a passada em camarotes pra ver como estava e ver o pessoal. Encontrei com a Gabi Martins também e foi muito bom! Estou muito preocupada com isso. Ainda são 3h da manhã e estou acordada, preciso provar a fantasia 10h da manhã que não está nem pronta. Se acontecer alguma coisa, eu entro com 2 tapa-sexo, coloco na pecheca, ponho a cabeça e está tudo lindo”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Mineiro (@alinemineiro)



Aline Mineiro revela que recebia investidas de apresentador casado

A ex-panicat e atriz, Aline Mineiro, contou que sofreu investidas de um apresentador famoso e muito bem casado. Apesar de não revelar o nome, ela contou detalhes do ocorrido no podcast "Não é nada pessoal".

A morena explicou como começou o contato entre os dois e o quão nova era: "Com 20 anos, tinha um apresentador famoso, que hoje está estourado, famosíssimo, ele passou um mês me mandando presentes da marca dele em casa e passou um mês querendo sair comigo. E um dia ele falou: 'Se encontra no hotel comigo'. Eu era solteira, ele não queria me pagar nem nada. Ele só queria sair comigo. Eu era muito ingênua na época". Ela chegou a sugerir outros lugares depois da insistência, como ir a uma cafeteria. No entanto, ele continuou insistindo no local mais "privado".