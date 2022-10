Aline Mineiro revela que recebia investidas de apresentador casado

A influenciadora Aline Mineiro contou que foi convidada para sair diversas vezes com um famoso comprometido

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 15h27

A ex-panicat e atriz, Aline Mineiro, contou que sofreu investidas de um apresentador famoso e muito bem casado. Apesar de não revelar o nome, ela contou detalhes do ocorrido no podcast "Não é nada pessoal".

A morena explicou como começou o contato entre os dois e o quão nova era: "Com 20 anos, tinha um apresentador famoso, que hoje está estourado, famosíssimo, ele passou um mês me mandando presentes da marca dele em casa e passou um mês querendo sair comigo. E um dia ele falou: 'Se encontra no hotel comigo'. Eu era solteira, ele não queria me pagar nem nada. Ele só queria sair comigo. Eu era muito ingênua na época".

Ela chegou a sugerir outros lugares depois da insistência, como ir a uma cafeteria. No entanto, ele continuou insistindo no local mais "privado".

"Mas ir no hotel fazer o quê? Aí eu pensei: 'Não quero transar com ele. Eu não quero transar com um cara mais velho'. Essa pessoa ficou um mês na ilusão de que iria ficar comigo, mas quando percebeu que não ia chegar aos finalmentes ele desinteressou e partiu para outra", contou.

Mineiro explicou que o caso aconteceu há 10 anos e hoje os dois não tem mais contato. "Se fizesse novamente eu iria expor", declarou.