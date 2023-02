Adriane Galisteu rebate críticas por excessos de pelos em desfile: "Sempre tive cabeluda"

Adriane Galisteu rebate críticas após desfilar sem depilação em passagem pela Sapucaí

A apresentadora Adriane Galisteu rebateu com classe os comentários negativos que foi vítima após desfilar no Carnaval de 2023 para celebrar o centenário da Portela. Na noite desta segunda-feira, 20, ela atraiu os olhares ao chegar com sua fantasia deslumbrante na concentração da Marquês de Sapucaí

Sincerona, a estrela de 49 anos apareceu com as pernas peludas, o que não agradou alguns seguidores. Ela criticou a "chatice" de quem fica procurando motivos para implicar com seu corpo.

"Sempre tive a perna cabeluda! Gente chama. As pessoas estão ficando chata demais. Fala do meu samba, da minha perna, do meu peito. Affe”, reclamou ela para o jornal Folha de S. Paulo.

A FANTASIA

A estrela usou uma fantasia inspirada na águia e caprichou na ousadia. Ela surgiu com uma fantasia comporta por um body cavadíssimo e com detalhes imitando penas e um adereço de cabeça sofisticado. Com sorrisão no rosto, ela caprichou nas poses antes do início do desfile.

No desfile, Galisteu vai se juntar a outras mulheres que já brilharam na agremiação, como Sheron Menezzes, Luiza Brunet e Edcléia Neves, em uma homenagem especial. Nos bastidores, ela contou: “Voltar no centenário da Portela é especial porque eu desfilei em um carnaval que ganhei pela escola grávida do Vittorio. E hoje ele está aqui com 12 anos. E no ano seguinte desfilei quando estava amamentando. Poder assoprar essa velinha é uma honra. Fiquei muito feliz de receber esse convite. Portela faz parte da minha história. Eu vim de águia da Portela, as garras estão aqui, o bico está aqui. Vamos com tudo”, disse ela ao site G1.

A apresentadora contou com o carinho do seu marido, Alexandre Iódice, e do filho, Vittorio, nos bastidores do desfile.

Adriane Galisteu usa só lingerie e plumas em baile de carnaval

A apresentadora Adriane Galisteu agitou as redes sociais ao mostrar detalhes de sua fantasia ousada para marcar presença no Baile do Copa, que é um tradicional evento de carnaval no Rio de Janeiro. A estrela surgiu usando apenas uma lingerie preta e várias plumas nos braços, dispensando a parte de cima do look. Veja as fotos aqui.

Nas fotos, a comunicadora mostrou detalhes do seu visual deslumbrante. Ela surgiu com uma calcinha preta cavada e colocou um costeiro repleto de plumas ao longo dos seus braços. Além disso, ela usou o cabelo para esconder a sua intimidade ao dispensar a parte de cima do look.