Adriane Galisteu usa apenas lingerie e plumas em baile de carnaval

Adriane Galisteu deixa o corpão sarada à mostra ao escolher fantasia ousada para baile de carnaval no Rio de Janeiro

A apresentadora Adriane Galisteu agitou as redes sociais ao mostrar detalhes de sua fantasia ousada para marcar presença no Baile do Copa, que é um tradicional evento de carnaval no Rio de Janeiro. A estrela surgiu usando apenas uma lingerie preta e várias plumas nos braços, dispensando a parte de cima do look.

Nas fotos, a comunicadora mostrou detalhes do seu visual deslumbrante. Ela surgiu com uma calcinha preta cavada e colocou um costeiro repleto de plumas ao longo dos seus braços. Além disso, ela usou o cabelo para esconder a sua intimidade ao dispensar a parte de cima do look.

Nas redes sociais, ela apareceu em fotos ao lado do marido, o empresário Alexandre Iódice, e também exibindo o seu look ousado de frente e de costas.

Nos comentários, ela arrancou elogios dos fãs. “Poderosa, arrasou demais”, disse um seguidor. “Escândalo de maravilhosa”, declarou outro. “Você é perfeita”, comentou outro.

Ana Hickmann fala sobre os rumores de rivalidade com Adriane Galisteu

Há poucos dias, a apresentadora Ana Hickmann (41) falou abertamente sobre os rumores de rivalidade entre ela e Adriane Galisteu (49) nos bastidores do mundo dos famosos. “Queria aproveitar para desfazer algumas coisas que foram ditas no passado e que não eram verdade. Disseram que eu pedi para não me encontrar com ela ou que ela teria feito esse mesmo pedido. Isso procede. Algumas pessoas demonstraram, sim, preocupação [com o reencontro]. Mas o tempo passou, a gente amadureceu”, disse ela em um vídeo no YouTube.

Então, Ana comentou sobre quando participaram juntas do programa Hoje Em Dia em setembro deste ano. “Eu disse que fazia questão de fazer esse programa, para de uma vez por todas colocar uma pedra nisso. E torcia que também fosse dessa forma do lado dela. Porque não é legal. Preparamos um buquê de flores e a recebi pessoalmente”, afirmou.