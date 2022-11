Ana Hickmann abre o jogo sobre os rumores de rivalidade com Adriane Galisteu

Ana Hickmann conta sobre encontro com Adriane Galisteu em programa de TV após rumores de rivalidade

A apresentadora Ana Hickmann (41) falou abertamente sobre os rumores de rivalidade entre ela e Adriane Galisteu (49) nos bastidores do mundo dos famosos. No passado, as duas trocaram farpas e o assunto ficou na memória dos fãs. Tanto que o reencontro delas na TV no início do reality show A Fazenda, da Record TV, deu o que falar na web.

Agora, Ana contou que não tem nada contra Galisteu. “Queria aproveitar para desfazer algumas coisas que foram ditas no passado e que não eram verdade. Disseram que eu pedi para não me encontrar com ela ou que ela teria feito esse mesmo pedido. Isso procede. Algumas pessoas demonstraram, sim, preocupação [com o reencontro]. Mas o tempo passou, a gente amadureceu”, disse ela em um vídeo no YouTube.

Então, Ana comentou sobre quando participaram juntas do programa Hoje Em Dia em setembro deste ano. “Eu disse que fazia questão de fazer esse programa, para de uma vez por todas colocar uma pedra nisso. E torcia que também fosse dessa forma do lado dela. Porque não é legal. Preparamos um buquê de flores e a recebi pessoalmente”, afirmou.

Ana Hickmann comemora o aniversário do marido

O marido da apresentadora Ana Hickmann (41), o empresário Alexandre Correa completou mais um ano de vida no dia 7! Ele recebeu homenagens da mulher e do filho do casal, Alexandre, de 8 anos, que organizaram o dia cheio de surpresas para o aniversariante do dia. A primeira delas aconteceu às 5h30 da manhã e rendeu muita emoção.

Correa também se emocionou ao ganhar um vídeo repleto de recados de amigos e familiares. Ele recordou momentos felizes e os desafios que enfrentou, como o câncer no pescoço em 2020. "É tão bom saber que tenho pessoas tão maravilhosas ao meu lado. Cada dia é motivo para ser celebrado e agora, eu valorizo ainda mais o meu aniversário", disse ele. Veja as fotos da comemoração aqui.