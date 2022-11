Ao lado do filho, Ana Hickmann faz surpresas no aniversário do marido, Alexandre Correa

Alexandre Correa faz aniversário e recebe homenagem da esposa, Ana Hickmann, e do filho, que prepararam o dia todo de surpresas!

O marido da apresentadora Ana Hickmann (41), o empresário Alexandre Correa completou mais um ano de vida na última segunda-feira, 07!

Ele recebeu homenagens da mulher e do filho do casal, Alexandre, de 8 anos, que organizaram o dia cheio de surpresas para o aniversariante do dia. A primeira delas aconteceu às 5h30 da manhã e rendeu muita emoção.

Correa também se emocionou ao ganhar um vídeo repleto de recados de amigos e familiares. Ele recordou momentos felizes e os desafios que enfrentou, como o câncer no pescoço em 2020. "É tão bom saber que tenho pessoas tão maravilhosas ao meu lado. Cada dia é motivo para ser celebrado e agora, eu valorizo ainda mais o meu aniversário", disse ele.

No meio do expediente, o empresário recebeu uma festa surpresa da esposa e equipe que trabalha com eles em escritório em São Paulo, com direito a bolo e decoração do Palmeiras, time do coração de Ale, campeão do Brasileirão de 2022. "O Ale merece muitas comemorações. Depois de tudo que passamos, temos que agradecer todos os dias pela vida dele", disse Ana.

A família encerrou a noite com um jantar especial em Itu, com o menu preferido de Correa: comida japonesa."Ontem o @alewin71 completou 51 anos!!! Eu e o Alezinho preparamos várias surpresas. Gravei todos os detalhes para vocês!!", disse Ana ao legendar o post no Instagram, com detalhes da festa intimista.

Ana fez questão de prestar homenagem ao amado. "Eu te amo!!!! Feliz aniversário amor da minha vida!!!!!", se derreteu ao postar um vídeo de diversos momentos ao lado de Ale. "Meu amor! Feliz aniversário! Te amo! Foram tantos momentos incríveis ao seu lado. Foi difícil escolher quais eram os mais importantes", disse ainda nos Stories.

Confira os detalhes da surpresa que Ana Hickmann e o filho prepararam para Alexandre Correa:

Ana Hickmann celebra aniversário do afilhado

Ana Hickmann usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. No domingo, 06, o sobrinho e afilhado da apresentadora do Hoje em Dia, da Record TV, completou quatro anos de vida. A artista compartilhou uma sequência de fotos fofas com Francisco, filho de Isabel Hickmann e Arlindo Conde, e prestou uma linda homenagem para o pequeno. "4 aninhos! Já! O tempo voa. Meu Francisco lindo!!!! Como a dinda te ama. Feliz aniversário meu pequeno grande guerreiro. Menino cheio de energia, curiosidade e muita criatividade. FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! Que papai do céu sempre te proteja. #bday #francisco #familia #amor @isabelhickmann", escreveu Ana.

