Ana Hickmann comemora aniversário do afilhado com bela homenagem: "Grande guerreiro"

A apresentadora Anan Hickmann prestou uma bela homenagem no aniversário de 4 anos do afilhado e sobrinho, Francisco

Ana Hickmann (41) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Neste domingo, 6, o sobrinho e afilhado da apresentadora do Hoje em Dia, da Record TV, completou quatro anos de vida.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma sequência de fotos fofas com Francisco, filho de Isabel Hickmann e Arlindo Conde, e prestou uma linda homenagem para o pequeno.

"4 aninhos! Já! O tempo voa. Meu Francisco lindo!!!! Como a dinda te ama. Feliz aniversário meu pequeno grande guerreiro. Menino cheio de energia, curiosidade e muita criatividade. FELIZ ANIVERSÁRIO!!!! Que papai do céu sempre te proteja. #bday #francisco #familia #amor @isabelhickmann", escreveu Ana na legenda da publicação.

Além da apresentadora, Francisco também ganhou uma homenagem especial de Alexandre Correa, marido de Hickmann. No Instagram, o empresário recordou algumas fotos com o aniversariante do dia e celebrou a data. "Quatro anos de Francisco - VIVA! Que você cresça com força para superar os obstáculos que a vida impõe, e conquiste sempre muito mais. Te amo!!! Feliz aniversário!", disse ele na postagem

Confira as homenagens de Ana Hickmann e Alexandre Correa para Francisco:

