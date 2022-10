Adriana Bombom faz rara aparição ao lado das filhas

Beleza de família! Adriana Bombom e as duas filhas roubam a cena em noite no samba

CARAS Digital Publicado em 22/10/2022, às 10h58

A apresentadora Adriana Bombom contou com suas companhias especiais ao marcar presença em um ensaio da escola de samba Grande Rio. Ela surgiu abraçada com as duas filhas, Olivia e Thalita, frutos do antigo relacionamento com o cantor Dudu Nobre.

As três apareceram deslumbrantes e mostraram que a beleza é de família! Adriana surgiu com um look vermelho e verde com decote até o umbigo para se jogar no samba. Enquanto isso, as filhas dela apostaram em looks vermelhos justíssimos.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Adriana Bombom relembra crise quando era casada com Dudu Nobre

Há pouco tempo, Adriana Bombom participou do podcast Papagaio Falante e relembrou uma crise no casamento com Dudu Nobre. Ela contou que eles enfrentaram problemas na época em que ela participou do reality show A Fazenda. ”Esse período quando fui pra Fazenda, eu estava passando por um momento muito, mas muito delicado na minha vida pessoal. Coisas de separação, filhos. Eu era casada com o Dudu Nobre, pai das minhas filhas, que são as coisas mais maravilhosas", disse ela.

Então, ela contou sobre a crise na união. ”(…) Eu pensei em entrar [na Fazenda] para esparecer e quando voltasse resolveria o que tivesse pra ser feito no meu casamento (...) Nessa contrapartida, que eu entrei no programa, aconteceram muitas coisas dentro da minha própria casa”, declarou, e completou: ”Essas coisas estavam rolando antes mesmo de eu entrar na Fazenda. (…) Quando voltei a casa já estava de cabeça pro ar, já tinha tido outras pessoas dentro de casa”.

Por fim, a artista disse: "Quando eu entrei lá, bateu muita saudade das minhas filhas, já entrei na Fazenda muito fragilizada… No dia mesmo de entrar a gente teve uma discussão muito feia, minhas filhas viram…".