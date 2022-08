Adriana Bombom insinua que foi traída por Dudu Nobre: 'Dentro da minha casa'

Adriana Bombom conta sobre período difícil na vida pessoal quando era casada com o cantor Dudu Nobre

A apresentadora Adriana Bombom surpreendeu ao relembrar de um período difícil na época em que viveu uma crise no casamento com Dudu Nobre, de quem se separou há alguns anos. Em conversa no podcast Papagaio Falante, ela contou que enfrentou problemas na época em que participou de A Fazenda e que foi traída pelo ex-marido.

”Esse período quando fui pra Fazenda, eu estava passando por um momento muito, mas muito delicado na minha vida pessoal. Coisas de separação, filhos. Eu era casada com o Dudu Nobre, pai das minhas filhas, que são as coisas mais maravilhosas", disse ela.

Então, ela contou sobre a crise na união. ”(…) Eu pensei em entrar [na Fazenda] para esparecer e quando voltasse resolveria o que tivesse pra ser feito no meu casamento (...) Nessa contrapartida, que eu entrei no programa, aconteceram muitas coisas dentro da minha própria casa”, declarou, e completou: ”Essas coisas estavam rolando antes mesmo de eu entrar na Fazenda. (…) Quando voltei a casa já estava de cabeça pro ar, já tinha tido outras pessoas dentro de casa”.

Por fim, a artista disse: "Quando eu entrei lá, bateu muita saudade das minhas filhas, já entrei na Fazenda muito fragilizada… No dia mesmo de entrar a gente teve uma discussão muito feia, minhas filhas viram…".

