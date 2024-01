Zilu Camargo virá ao Brasil enquanto Wanessa está no BBB 24

Antes de ser confinada para o BBB 24, Wanessa Camargo explicou o motivo para sua mãe, Zilu Camargo, vir passar uma temporada no Brasil

A cantora Wanessa Camargo já está confinada para participar do BBB 24, da Globo. Ela foi confirmada no Grupo Camarote do reality show durante a divulgação da lista dos participantes nesta semana. Enquanto ela estará confinada no programa, ela deixou tudo preparado para seus filhos, José Marcus e João Francisco. Tanto que a mãe dela, Zilu Camargo, virá ao Brasil para apoiar a filha.

De acordo com o site Gshow, Wanessa contou que Zilu, que vive nos Estados Unidos, vai passar uma temporada no Brasil enquanto a filha está no BBB 24 para ajudar nos cuidados com os netos. Os dois vão ficar com o pai e a madrasta e também vão contar com a rede de apoio que foi preparada pela mãe.

“Estou deixando tudo que posso. Minha mãe vai vir para cá. Por mais que eu deixe a rede de apoio, mãe é mãe. Não é igual”, disse ela, garantindo que os filhos vão sentir saudade dela.

Com a ida dela para o BBB 24, os filhos dela vão ficar com a madrasta, a atriz Isis Valverde. Segundo informações do colunista Leo Dias, José Marcus e João Francisco vão morar na mansão do pai junto com sua noiva, a atriz Isis Valverde. Filho da atriz, o pequeno Rael também fará companhia para os dois enquanto a cantora permanecer no reality. De acordo com o site, o empresário concordou em cuidar dos pequenos e apoiar a participação da estrela na competição. Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Wanessa foi convidada para o BBB - nas outras oportunidades, ela recusou o convite.

Zilu Camargo apoio ida de Wanessa para o Big Brother Brasil

Logo depois que o nome de Wanessa Camargo foi anunciado como integrante do BBB 24, a mãe dela, Zilu Camargo, fez um post nas redes sociais para demonstrar o seu apoio para a filha e elogiá-la.

"Wanessa entrou no BBB e eu como mãe estou orgulhosa de ver o quanto ela é corajosa. Sei que ela vai fazer o melhor ali dentro. A Wan é uma menina incrível, inteligente, parceira, excelente mãe, humana, humilde, escreveria aqui um livro pra falar das qualidades dela, mas isso ela vai mostrar pra vocês durante a permanência dela no bbb. Vamos votar muito pra que ela fique até o final. Amo vocês meus seguidores", disse ela.