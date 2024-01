Wanessa foi convidada para o BBB outras duas vezes, diz Zilu Godoy

Em entrevista à CARAS Brasil, a mãe de Wanessa Camargo celebrou entrada da cantora no BBB e contou decisão dela em relação ao reality

Wanessa Camargo (41) esperou a hora certa para entrar no BBB. Participante do grupo Camarote, a artista decidiu encarar o confinamento e exposição a nível nacional e, para sua mãe, Zilu Godoy (64), a cantora tem sido motivo de orgulho e realização.

" Já tem dois BBBs que convidaram ela . Em um, ela estava sem condição total [de aceitar]. No outro, ela estava passando por uma fase complicada na vida dela. Ela tinha vontade de participar, mas achou melhor deixar para lá", conta a mãe de Wanessa, em entrevista à CARAS Brasil.

A influenciadora diz que a filha optou por entrar no reality para que mais pessoas possam a conhecer, para além das relações familiares. Ela foi uma das poucas pessoas a saber que Wanessa iria para o confinamento, e precisou segurar o segredo o quanto pôde.

Zilu conta que fez uma chamada de vídeo com a cantora e Camilla Camargo (38), sua filha caçula, pouco antes da cantora entrar no reality e que não segurou as lágrimas, assim como na estreia do BBB 24 na última segunda-feira, 8.

"A Wanessa foi sempre muito hostilizada pelo preconceito dela ser filha de um famoso", diz. "Pensam que ela é dondoquinha, filhinha de papai. Mas ela já passou por muita situação junto com a gente, na época que o Zezé [di Camargo] não era sucesso. Ela tem muito pé no chão, nunca foi nariz empinado."

A criadora de conteúdo ainda afirma que o Brasil irá perceber que Wanessa não tem maldade, é muito inteligente e amorosa. Apesar do fuso-horário, já que ela vive em Orlando, nos EUA, e das gravações para seu canal, Zilu diz que tem feito de tudo para acompanhar a filha, e que vê a cantora sendo si mesma em todas as situações.

Ela recorda de uma conversa que teve com a diretora Marlene Mattos (73), que elogiou a artista. "Quando ela trabalhou com a Wanessa no Jovens Tardes, ela dizia: 'Eu queria que, quando eu tinha juventude e quis ser diretora, [tivesse] uma Wanessa Camargo na minha mão. Ela é muito sábia, artista. Ela tem talento de sobra'."

"Não é porque é minha filha não, [mas] ela tem tantas qualidades que eu poderia falar a tarde toda", completa Zilu. Ela ainda diz que a filha entrou para o reality com a intenção de chegar à final, porém, não comentou se tinha algum plano para o prêmio em dinheiro. "O que vai valer para ela lá é as pessoas conhecerem a Wanessa."

CONFIRA FOTOS DE WANESSA CAMARGO, PARTICIPANTE DO GRUPO CAMAROTE DO BBB 24: